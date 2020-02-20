無黨籍立委林昶佐今日於立法院受訪表示，近日國民黨立委吳斯懷指稱蔡英文總統儼然成為軍事強權領導人，有如向八國宣戰的慈禧，這樣的評論，正常人看了都會很生氣。

吳斯懷進入立院後首次提出質詢稿並說明，其內容是要提醒，蔡英文總統要慎戰，因為戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。兩岸若打仗，當然會像蔡總統說的「中國要付出沉重代價。」但「台灣要不要付出沉重代價？」吳斯懷認為，台灣不該去挑釁中國。

林昶佐指出，吳斯懷對蔡總統評論的遣詞用字，應該是全世界對中國的認識，而不是對台灣的認識，中國在東亞擴權、影響區域安全、及國際社會的就是中國，沒有人不知道。

林昶佐說，過去連國民黨內的改革派都希望吳斯懷自己辭去立委，但吳斯懷卻說要進立院洗刷汙名，沒想到首次質詢內容，竟是要幫中國洗刷汙名。

林昶佐表示，許多人說國民黨是舔共舔中，而吳斯懷的說法完全應證了這個事實。

林昶佐表示，挑釁中國，是吳斯懷那一個年代的人，現在世代的人只是想捍衛台灣，當被對岸打壓時站出來說「你們不要欺負我們」，這是每個正常人都會做的事。

(中時 )