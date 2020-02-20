倫永車隊經理葉國彬說，公司每天都會針對乘客可能會碰觸的地方進行消毒。（林雅惠攝）

負責長照接送的計程車司機王先生說，為了解除乘客搭車疑慮，他每天一定將車輛清潔乾淨。（林雅惠攝）

針對來勢洶洶的新冠肺炎疫情，高雄市長韓國瑜20日在交通局長鄭永祥陪同下，前往鳥松區倫永計程車衛星大車隊訪視其準備的防疫措施外，業者向韓市長反映，農曆春節過後生意掉快一半，收入受到影響，希望市長協助紓困，韓國瑜允諾市府及中央會一起協助計程車司機度過難關。

韓市長表示，高雄市受到新冠肺炎疫情的影響，造成觀光人數減少，高雄市計程車業者千萬不要大意，除請計程車駕駛服務時全程戴口罩，乘客下車後，也拜託有身體不適或自疫區返台的民眾搭車時全程戴口罩，除保護乘客自己外，也保護計程車駕駛，大家一起來對抗新冠肺炎，高市府會盡最大力量，讓更多人流進到高雄。

倫永計程車衛星大車隊董事長葉國榮表示，受到新冠肺炎疫情影響，估計運量較去年同期下降約4成，但為提供民眾一個安全的乘車環境，目前除要求所屬計程車駕駛服務時全程戴口罩，並於乘客下車後，針對乘客可能會碰觸的地方，如內外門把、車窗按鈕、安全帶扣環、椅套、座椅調整鈕及空調出風口等處進行消毒。

倫永車隊經理葉國彬說，這次生意受到武漢肺炎影響掉將近一半，不少車輛停放公司沒出去跑車，可說是經營車隊66年來最慘的一次，希望政府能夠給予業者或司機們經濟上的補助，讓大家度過難關。

負責長照接送的計程車司機王先生說，現在許多病人或老人就醫寧願不要一個月2000元的補助金，而選擇由家人接送，為了解除乘客憂心，他每天一定將車輛清潔乾淨，但搭乘的客人仍大不如前。

韓國瑜說，高雄市爭取交通部醫療口罩來給予計程車駕駛來購買，目前口罩主要透過高市計程車公（工）會、計程車車隊與計程車合作社來分售；針對業者及司機提出的經濟困境，市府會盡力幫助，並想辦法向中央請求協助，幫大家度過難關。

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(中時 )