妙天禪師成立的「財團法人釋迦牟尼佛救世基金會」2017年提告在財金界經營風險管理著稱，曾經承做日盛銀行、國泰世華銀行風險管理專案的「亞太財金顧問股份有限公司」涉及詐欺，台北地檢署偵查後，20日將亞太前後任董事長楊岐、周武雄，以及營運長邱淑娟等5人依詐欺罪提起公訴。

釋迦牟尼佛救世基金會指控，亞太財金顧問公司在基金會投資之前，已虧損上億元，卻涉嫌以不實財務報表等資料，宣稱公司前景良好，穩健獲利指日可待，誆騙基金會投資。

2013年間，基金會誤信陸續投入近億元資金，不料投資後才發現，亞太財金顧問公司營運早已岌岌可危，甚至在基金會投資後的當年度，該公司又虧損1億5000萬元，累積虧損逾3億元，已超過該公司資本額，涉嫌詐欺。

檢調在2017年12月14日對亞太財金顧問股份有限公司進行搜索，並將楊岐、周武雄等人約談到案，訊後依涉犯詐欺等罪，諭令楊50萬元，周、邱各30萬元交保，均限制出境、出海及住居。

楊岐等人否認犯行，但檢方掌握事證，亞太財經的財報有登載不實情形，因此依詐欺罪起訴楊岐等5人。

(中時 )