大灣國小示範學生到校量額(耳)溫動線及相關因應措施。（永康分局提供／曹婷婷台南傳真）

國（高）中、國小2月25日開學，因應新冠肺炎疫情，校園展開防疫大作戰，由於各校都規定必須在校門口量測體溫才能進入校園，永康地區有2所高中、4所國中及11所國小，早上7至8時、下午16時至17時為家長接送學童上（放）學尖峰時刻，永康分局25至27日一連3天將增派機動人力協助學校量體溫時秩序維護與學童安全，確保學童安全，減少交通衝擊。

開學在即，為了讓學生能安心上學，防止群聚感染，開學日各級學校將落實校園門禁管制，阻絕疫情於校門之外，以維護師生健康。永康區各校於大灣國小召開「校園防疫須知說明會」，校長、教職員們齊聚一堂，集思廣益，共同研議校園體溫測量動線規劃，永康分局也積極主動到場參與，並將規畫護童專案勤務，防止開學首日因秩序混亂而產生糾紛，也減少交通衝擊。

大灣國小示範學生到校量額(耳)溫動線及相關因應措施，永康防治組長及大灣派出所所長也到場聆聽，針對開學日交通秩序及安全維護，適時提供相關意見與協助。

永康分局指出，平日派員於校門口搭配導護志工與學校糾察隊，協助指揮交通，本次將增派協助學校量體溫時的秩序維護與學童安全，確保學童安全。也呼籲家長，開學當日接送小朋友時應注意交通安全，並配合學校聽從工作人員指揮，讓學生能夠安心上課，家長也放心。

(中時 )