武漢肺炎迫使多數中國人宅在家，消費行為丕變。與其說催化了宅經濟，倒不如說是全民數位化大練兵，宅出醫療、教育、企業服務的商業模式新高度。

受到武漢疫情的影響，今年堪稱是「最宅」的春節假期，卻也是線上直播「最嗨」的春節。

話說元宵節當天，上海夜店TAXX靠著DJ混音樂曲的4小時直播，最高在線人數達7.1萬人，4個小時打賞收入72萬元人民幣。第2天，北京知名夜店也隨之仿效，5小時累積在線人數超過120萬，收入更逼近200萬元人民幣，躍居同時段的抖音第1名。

很多人將這次的武漢肺炎疫情與2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）肆虐相比，對消費者而言，最大的差別是手上有1支幾乎萬能的手機，家中有聯網的電腦與電視，而消費者的行為都有個關鍵字「線上」。

手機萬能 深度接觸新經濟

根據QuestMobile在2月11日發布的中國移動互聯網戰疫專題報告，2月3日春節後在家辦公的第1天，手機用戶當日使用的總時數多達61億小時，比武漢封城之前約當50億小時高出甚多。

當年SARS催生電子商務從B2B（企業對企業）到B2C（企業對消費者）的完美轉型，簡單的說，是透過一個大事件讓創新的技術，得以找到商業化模式。而今各種線上活動的商業模式已成形，從消費者的行為來看，所有的宅經濟活動並沒有顛覆什麼新的線上商機，反倒促成既有商業模式的升級，並與用戶之間有了空前的深度接觸。

來看看幾個場景。

學校延後開學了，蝸居在家的學生形同禁足，總不能一直追劇玩線上遊戲，於是中國教育部下達「停課不停學」的政策，諸如高三之類面臨升學壓力的學子，領先進入直播教學。直播？很熟悉的名詞，可是，要一群通常不是走在科技尖端的老師立即上線，「手忙腳亂」、「崩潰」的形容詞並不為過。

年輕的老師或許還能快速進入狀況，但40、50歲以上的老師，很多可能是首次認真的學習使用相關軟體。這帶出什麼樣的觀念？就是一種數位生態的大練兵，別小看這種大練兵，從前，我們也曾經因為感到複雜，不認為智慧型手機是必備品，如今人人習慣手機生態，就再也離不開它。同理可證，雖然這次的數位練兵是環境所迫，可是一旦用戶學會了，將來推廣起來就容易許多。

接著來看看第2種場景。

學生出不了門，線下的教學事業停擺了，線上教育大為火紅。線上教育並不新鮮，新鮮的是用戶「化被動為主動」。根據如是資本的資訊，線上教育機構取得客戶的成本，平均在3000元人民幣以上，相較於線下教育500~1000元的成本高出許多，可是這一次的疫情，讓線上教育連推廣費都省了。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)