日籍「二刀流」球員大谷翔平今年有望重返投手丘，媒體除了關心他的復健進度之外，近日鬧得沸沸揚揚的太空人偷暗號事件也不忘問他的看法，不過意外受矚目的，是大谷翔平穿無袖上衣露出的超壯手臂，連美媒男記者都開玩笑說，「我都不敢看他的二頭肌了！」

太空人在2017年奪下世界大賽冠軍的榮耀蒙塵，根據大聯盟調查結果，他們利用攝影器材偷取對手暗號，再靠敲擊方式傳遞給場上打者，大谷翔平對此評論，「如果是在相同條件下，破解配球模式或投球習慣，那是代表研究有成果。不過若是使用攝影機之類的設備，那很不公平。」

大谷翔平當年尚未挑戰大聯盟，他在2018年才有登板經驗，不過被問到是否對決太空人時，有投球模式被破解的感覺，大谷回應，「其實我不知道，並不會因為被敲安打就懷疑對手偷暗號，如果我這麼想，自己反而無法成長。」

不過大谷因為穿著無袖上衣受訪，雙臂結實肌肉一覽無遺，主跑天使隊的大聯盟官網記者柏林傑(Rhett Bollinger)就在推特上貼出大谷翔平的照片，說道，「大谷翔平說在休賽季時，游泳和打籃球是他訓練的一部分。」他的二頭肌成為網友討論重點。

另一名美媒記者艾達亞(Fabian Ardaya)就開玩笑回復，「我的目光避免和他的二頭肌接觸。」網友也熱烈討論，「他能用他24吋如巨蟒一樣的手臂單手制服太空人。」、「他的童顏讓大家忘記他其實是個大塊頭。」

大谷翔平今天進行105顆球練投，是他今年春訓以來首次練投球數破百顆，最長距離約30公尺，也有嘗試丟變化球。若練習一切順利，他會按照原定計畫5月中重返投手丘，3月能進行牛棚練習。

(中時 )