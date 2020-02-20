美國國務院負責網路、通訊的美國副助理國務卿Robert Strayer於葡萄牙時間19日表示，歐盟國家沒有理由使用中國資通訊設備大廠華為的5G技術，因為瑞典的愛立信（Ericsson）、芬蘭的諾基亞（Nokia）與韓國的三星電子在此領域並不輸給華為。

路透報導，Robert Strayer在訪問葡萄牙期間表示，有必要破除華為5G技術比較先進的觀念，又稱，美國鼓勵歐洲國家仔細思考匆促採用華為技術所帶來的安全與經濟影響。

Robert Strayer受訪時表示，要充分降低任何形式的風險沒有其他方法，只有採用民主國家足以信賴的供應商，並指，愛立信和諾基亞等西方供應商將使用具備更多功能的開放式架構，將為歐美企業提供可兼容設備創造機會。

Robert Strayer表示，戴爾（Dell）、思科（Cisco）等美國公司「希望在未來扮演角色」，並預計很多歐洲公司也正參與其中。

另一方面，德國總理梅克爾（Angela Merkel）於德國時間19日表示，德國更密切關注中國企業收購德國企業。梅克爾表示，德國希望在與中國的經濟關係中保持開放、公平，並強調在兩個市場擁有可比條件的重要性。

(工商 )