為切實防範汙染，確保城市排水管網通暢安全，武漢各區各單位已累計出動6520人次、累計投放消毒藥劑1963.58噸，用於全力開展排水設施和汙水處理設施消殺工作。

據悉，1月24日湖北省啟動突發公共衛生事件一級回應以來，武漢市水務局立即組建專家團隊，著手研究全市排水及汙水處理設施的防疫應急管理工作，經過科學研判和統籌協調，明確了排水設施防疫應急管理、合流區溢流口防疫應急管理、汙水處理設施防疫應急管理、排水和污水設施維管人員防疫應急管理等方面工作要求。

統計顯示，自1月29日全力開展排水設施和汙水處理設施消殺工作以來，到2月18日，武漢全市各區、各單位已累計出動6520人次，累計投放消毒藥劑1963.58噸。全市26座汙水處理廠均採用次氯酸鈉24小時連續滴加消毒，累計尾水強化消毒用量共計1777.36噸，汙泥消毒用量共計33.69噸。

(旺報 )