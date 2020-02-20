中小學即將於下週開學，帶旺相關商品買氣，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下通路momo購物網推出《寒假開學季》活動，針對學童必備用品促銷，希望能推升2月營運表現，市場看好電商業務可望受惠新冠肺炎疫情影響，富邦媒近期股價強勢，今天盤中股價亦逆勢走高。

大陸新冠肺炎疫情讓消費者買氣從實體通路轉向電商網購，隨著中小學即將自下週開學，相關商品買氣也開始湧現，富邦媒旗下通路momo購物網推出《寒假開學季》活動，網羅書桌、文具、書包、睡袋等學童必備用品推出促銷活動，希望能搶攻開學商機，進而推升2月營收。

momo根據銷售觀察，近一週兒童書包買氣明顯成長，較平日成長近2倍，其中標榜『輕量』與『護脊』的款式尤為家長重點選購商品，約佔整體兒童書包銷售70%，momo近期文具買氣持續穩定成長，以大組數及套組商品買氣竄升最為顯著，可見家長趁著開學季一次購足文具的消費模式已為新趨勢，因今年寒假延長，能激發孩子創意靈感並放電的畫畫，成為家長填補孩子空閒時間的好方法，帶動『繪圖用具』銷量較去年同期翻倍成長。

在3C採購方面，momo購物網受惠開學3C採買潮，NB買氣較去年同期成長30%，『輕薄款』為熱銷關鍵。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄1月合併營收為49.3億元，年成長15.1%，再創歷年同期新高，其中momo網路購物在春節前辦年貨、氣溫驟降防寒需求、防疫情事推升買氣，1月合併營收較去年同期成長20.3%，占比達89.1%；而行動購物營收年增33.7%，持續保有高成長。

(時報資訊)