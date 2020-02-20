宇峻(3546)開發的手遊《三國群英傳M》上市告捷，雖然2月18日中午推出時，受到DDoS外在的攻擊導致伺服器受到影響，但依照Appannie的統計數字，2月19日《三國群英傳M》登上國內iOS手遊暢銷榜第2名位置，昨天晚上6點，伺服器已加開到第7服。

《三國群英傳M》由宇峻開發，與智冠子公司遊戲新幹線聯合發行，2月18日中午正式上架，該款遊戲上市後約半小時發生登入功能異常，傳出主要遭受DDoS攻擊，並一度關閉伺服器。但對於營運商而言，只要吸引市場的大作上市，通常會有這種情況發生，也是同業間慣用手法，經過排除後，伺服器將會逐漸穩定。

該遊戲上市後，不枉費先前期待，熱度持續攀升，Appannie的統計數字，昨天iOS手遊暢銷排行已經來第2的位置，由於iOS玩家付費率相對較高，除非接下來動能快速退燒，這款遊戲月營收破億元應當可期。

(時報資訊)