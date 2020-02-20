《日股》日圓急貶推升出口股，日經指數早盤漲0.88％ 11:592020/02/20 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受日圓兌美元匯率急貶至接近10個月新低激勵，由汽車等出口概念股領軍，周四日經225指數早盤收漲0.88%，為23,607.77點，稍早前一度站上23,806.56點，創下1周來新高。 東證一部指數漲0.65%，為1682.77點，33大類股普遍上揚，以礦業、造紙和運輸設備股漲幅領先。 隔夜日圓跌至111.60兌一美元，創下去年5月初以來新高，出口股應聲走高，豐田汽車漲2.3%，本田汽車漲2.7%，馬自達漲2.3%。 (時報資訊) #日圓 #急貶 #早盤 #0.88% #23 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：富邦媒、嘉晶、敦泰、銘異、網家、創業家 10:182020/02/17 財經 《百貨股》寶雅續展店，2020年營收、獲利再拚高點 08:352020/02/18 財經 《台北股市》盤中焦點股：東森、陽明、高力、直得、擎邦 10:172020/02/18 財經 陸廠復工延宕 自行車雙雄早盤股價表現疲弱 10:502020/02/18 財經 陸股早盤衝高轉跌 農藥類股走弱 11:212020/02/18 財經 《台北股市》盤中焦點股：聚積、博智、擎邦、達爾膚、高端疫苗 10:172020/02/19 財經 美利達大陸三廠全部復工 早盤股價漲近2％ 10:222020/02/19 財經 《日股》半導體、電子零件股反彈，日經指數早盤收漲0.71％ 11:592020/02/19 財經 《台北股市》盤中焦點股：新唐、尼克森、南電、晟德、高力、家登 10:172020/02/20 財經 滬指早盤轉跌 水泥類股跌逾1％ 11:022020/02/20 財經 財經熱門新聞 南韓半導體廠淪陷！1員工驚現肺炎症狀 800人遭隔離 - 即時 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 - 財經 川普對中髮夾彎 台股給漲聲 - 財經要聞 - 工商時報 陸恐爆大規模裁員潮 局勢直逼2008年金融海嘯 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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