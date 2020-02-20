受日圓兌美元匯率急貶至接近10個月新低激勵，由汽車等出口概念股領軍，周四日經225指數早盤收漲0.88%，為23,607.77點，稍早前一度站上23,806.56點，創下1周來新高。

東證一部指數漲0.65%，為1682.77點，33大類股普遍上揚，以礦業、造紙和運輸設備股漲幅領先。

隔夜日圓跌至111.60兌一美元，創下去年5月初以來新高，出口股應聲走高，豐田汽車漲2.3%，本田汽車漲2.7%，馬自達漲2.3%。

(時報資訊)