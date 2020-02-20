屏東縣萬丹鄉1名辜姓老翁（86歲），16日騎腳踏車外出失蹤，搜救人員3天來發動地毯式搜索無所獲，昨（19）日出動7台空拍機搜救，果然在草叢中發現白點，發現原來老翁摔進坑洞內，最後順利將他救出，老翁4天沒有吃喝，送醫後只有些微脫水及擦傷，救難人員稱真是奇蹟。

根據了解，辜姓老翁是名退休老師，有失智情況，16日下午他騎小摺外出後失蹤，家屬與搜救人員在跨越高屏溪的萬大橋堤防外，找到老翁的包包和鞋子，懷疑在堤防附近失蹤。

家屬著急報警後，警消在老翁失蹤後的先發動4、50名人員地毯式搜索，卻無下文，由於堤防附近雜草叢生，人力搜尋不易，眼見黃金救援時間逼近，19日共出動7台空拍機加入搜救，其中2台分別配備紅外線以及熱感應。最後於靠近萬大橋下方草叢中發現白點，飛近勘查發現老翁摔落在坑洞內，以致之前尋人未果。

經過救難人員救出，老翁雖然4天沒有吃喝，身體虛弱，但意識還算清楚，緊急將他送往醫院救治，幸運的是老翁只有擦傷及脫水。

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(中時電子報)