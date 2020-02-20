台北市1名譚姓男子（70歲）組「阿公級」詐騙集團，從2年前開始向40多個遊民收取個人證件，再偽造個人收入冒辦信用卡，到銀樓、機車行等消費，陸續向銀行詐得500萬，刑事局逮捕譚男、銀樓及機車業者等7人，依詐欺、偽造文書、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌送辦。

警方調查，主嫌譚男要求集團成員馬男（65歲）、謝男（50歲）在台北車站及艋舺公園附近找尋遊民，再帶之至聯徵中心查詢信用狀況後，轉交另名同集團蔡姓男子辦理信用卡，接著要求遊民去銀樓、機車行以信用卡消費，業者再配合盜刷退現金，以此手法陸續詐得500多萬，但遊民每次僅拿數千元酬勞。

警方表示，該集團除了盜辦信用卡之外，另外還會帶遊民申辦人頭電話卡甚至去大陸、香港申辦銀行人頭帳戶之用護照、辦理逃漏稅金、銀行帳戶、車貸、詐領健保等。

刑事局2月12日前往新北市、台北市等地逮捕譚男、銀樓及機車業者等7人，全案訊後依詐欺、偽造文書、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌解送台北地方檢察署。

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(中時電子報)