受新冠肺炎影響，多數國人為了防疫選擇減少出門，但善用金融科技，即使「宅在家」照樣能投資理財。開發金(2883)旗下凱基證券有鑑於行動裝置的普及同時看好社群媒體的運用，不斷地強化LINE的各項功能，投資人不用另外下載APP，在「凱基樂活投資人」LINE官方帳號完成綁定後，就能接收台股、基金、海外股票等交易提醒服務，更可透過LINE平台直接輸入台股名稱或代號，查看K線及報價，快速連結至網頁系統下單，感受無縫接軌的數位理財服務。善用數位金融科技，投資人可免除距離及時間的限制，並達到防疫不出門，理財不間斷。

為了讓投資人不出門也能享有優質的線上理財體驗，同時因應3月23日盤中逐筆交易新制即將實施，凱基證券全面升級各項線上服務，優化交易系統功能。以免下載、免安裝的Web交易系統「全球交易中心」為例，全新改版的全球交易中心，不但支援多種瀏覽器、提供更豐富的報價資訊，亦增加了委託改價及庫存股內外盤價批次下單等功能，協助投資人掌握交易關鍵時刻，理財零時差。

此外，投資人透過「快e開」線上整合開戶平臺，簡單幾個步驟迅速完成開戶申請，且24小時均接受辦理，投資人不用出門，隨時隨地即可透過手機或電腦進行證券線上開戶，邁出投資理財的第一步。

(時報資訊)