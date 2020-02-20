南韓本土新冠肺炎疫情確診病例繼前一日暴增20例後，周四再增加31例，使累計確診總數達到82例，加劇投資人對內需與企業獲利將受到衝擊的擔憂，南韓KOSPI指數盤中由升轉跌，目前下挫0.85%。分析師表示，感染病例激增令市場承壓，投資人擔心疫情對經濟的衝擊可能擴大。韓元盤中貶破1,200兌一美元大關，為2019年10月初以來首見。

(時報資訊)