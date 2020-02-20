《韓股》確診數暴增，韓股匯齊跌 11:592020/02/20 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南韓本土新冠肺炎疫情確診病例繼前一日暴增20例後，周四再增加31例，使累計確診總數達到82例，加劇投資人對內需與企業獲利將受到衝擊的擔憂，南韓KOSPI指數盤中由升轉跌，目前下挫0.85%。分析師表示，感染病例激增令市場承壓，投資人擔心疫情對經濟的衝擊可能擴大。韓元盤中貶破1,200兌一美元大關，為2019年10月初以來首見。 (時報資訊) #韓股 #確診 #南韓 #衝擊 #盤中 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本拉警報 和歌山疑現院內感染 01:192020/02/16 國際大事 台灣首例死亡個案是61歲白牌計程車司機 死前不久才驗出 17:072020/02/16 生活 武漢醫院研究 病毒不會經眼結膜傳染 04:102020/02/17 兩岸要聞 《韓股》蘋果示警＋華為利空，韓股盤中跌1.26％ 11:422020/02/18 財經 《韓股》憂疫情打擊經濟，韓股收跌1.48％ 16:482020/02/18 財經 韓、泰、星再增確診病例 星國77人感染成陸以外最大疫區國 18:242020/02/18 國際 《韓股》本土新增15名確診，韓股開高走低 12:162020/02/19 財經 不斷更新》鑽石公主號又79人確診 共621人確診 14:532020/02/19 國際 《韓股》觀望疫情，韓股近持平 16:312020/02/19 財經 須隔離沒薪水 政院研擬補償條例 04:102020/02/20 政治要聞 財經熱門新聞 南韓半導體廠淪陷！1員工驚現肺炎症狀 800人遭隔離 - 即時 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 - 財經 川普對中髮夾彎 台股給漲聲 - 財經要聞 - 工商時報 鴻海壓力來了？他爆紅色供應鏈提前搶愛瘋單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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