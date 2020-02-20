新冠肺炎疫情讓南韓半導體大廠也淪陷！韓聯社今（20日）報導，韓國DRAM 大廠SK海力士1名新進員工出現肺炎症狀後送醫檢測，該公司除了封鎖教育訓練場所，還對800名員工進行居家隔離，以防止疫情擴散。

報導指出，SK海力士位在南韓京畿道利川市的半導體製造廠區內，1名新進員工與大邱市肺炎確診病例曾有密切接觸，公司表示，這位新人出現肺炎症狀，已送往醫院進行檢測，其餘曾參與教育訓練的800人全數進行居家隔離。至於教育訓練場所的建物已實施封鎖，並採取相關的防疫措施。

南韓國內今新增31起新冠肺炎確診病例，其中30人來自大邱與鄰近的慶尚北道，全國累計確診總數達82例。由於18日確診的第31例為61歲婦人，曾參加過4次教會活動，被外界視為「超級毒王」，與她有關的確診病例高達37例，而SK海力士員工也因為與大邱確診病例接觸而感到不適。

Hyundai Economic昨（19日）報導則指稱有兩位某大半導體廠的員工被確診，兩位新進同仁剛培訓完，尚未進入生產線的工廠裡面，但公司會先進行內部隔離、消毒等工作，由於產線都為自動化生產，應不致於影響而全線停產，不過還是要等待防疫部門進入調查，才會有進一步的動作。

(中時電子報)