信眾以兩條大索拖著王船前往王船地，陸上行舟是一大特色。(莊曜聰攝)

到達王船地後，開始將信徒敬獻的添載品運到船上。(莊曜聰攝)

國定三級古蹟佳里金唐殿丁酉蕭壠香科五朝王醮，今天近午時分在「送王」儀式後落幕，信眾一早齊聚金唐殿，用2條大繩索將6噸重的王船以人力方式拖行，陸上行舟1公里多，到達送王處，科儀結束後選吉時點火燃燒王船，3年1科的醮典就此圓滿。

金唐殿王船龍骨長9尺9寸，總長度約20尺，寬約7尺半，船桅高約25台尺，在神轎和各陣頭簇擁下，今天一早8點王船從金唐殿前的王船廠出發，由旗牌官吳信賢恭請中軍爺、千歲爺、媽祖登船，再由宋江陣等17個角頭的神轎送，大主醮首謝兆慶開水路儀式後，用2條大繩以人力拖行，時速大約2公里，陸上行舟緩緩往王船地前進。

吉時一到引火燒王船，接引上天。(莊曜聰攝)

吉時一到引火燒王船，接引上天。(莊曜聰攝)

現場科儀進行後，吉時一到開始點火，從船艙中竄出火煙，火光熊熊包覆船身，10幾分鐘後王船就已燒盡，香科執事人員向王船揮手高呼「一帆風順」，船桅倒下後繞行3圈，最後在謝燈篙儀式後圓醮，眾人也相約3年後香科再會。

(中時 )