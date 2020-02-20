蔡英文總統今天接見美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福，感謝美國對於臺灣參與WHO的支持和協助。她強調，臺灣是國際社會的一員，疫病沒有國界，任何的破口，不僅是衛生人權的問題，也會是全球產業鏈的問題。

薛瑞福今天以「2049計畫研究所」主席身份拜會蔡英，蔡英文致詞時首先歡迎薛瑞福主席再次來訪，並表示，很高興薛瑞福主席選擇臺灣，作為卸下公職後出訪的第一站。

她說，薛瑞福在擔任美國國防部印太安全事務助理部長期間，致力於提升臺美安全關係，特別是協助F-16V戰機軍售案，也非常重視臺灣在印太地區的角色和地位。她特別感謝薛瑞福主席對臺灣民主、自由和安全的支持與貢獻。

蔡英文指出，上個月的總統大選，臺灣人民再次展現出對民主價值的堅持。未來，臺灣會持續強化民主防禦機制，也希望與美國等理念相同國家緊密合作，為印太地區的和平、穩定與繁榮來努力。

近來因為新冠肺炎的關係，對全球公共衛生、經濟產業都造成嚴重的衝擊，也引起國際關注。她強調，臺灣是國際社會的一員，疫病沒有國界，任何的破口，不僅是衛生人權的問題，也會是全球產業鏈的問題。

她提到，這段時間以來，非常感謝美國政府、國會和人民，對於臺灣參與WHO的支持和協助。我們始終認為，政治不應該凌駕專業，無論是防疫經驗或者是醫療能力，甚至對於整個區域的和平穩定和繁榮，臺灣都有能力、也有意願對國際社會做出更多貢獻，不應該因為政治理由而被排除在各種對話之外。

蔡英文表示，這段時間以來，臺美在各領域強化夥伴關係，包括加強國防軍事交流以及推動臺美雙邊貿易協定（BTA），來提升經濟合作關係，一起創造雙贏，也確保印太區域的和平穩定及繁榮。她期盼薛瑞福持續給臺灣最大的支持，提供寶貴的建議，共同為臺美關係的發展來努力。

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(中時 )