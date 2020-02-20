規模4.5 日本千葉縣地震 12:022020/02/20 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本千葉縣20日12時52分發生芮氏規模4.5的地震，千葉縣東北部震度4級，千葉縣北西部震度3級，為謹慎起見要預防海嘯發生。 (中時電子報) #日本 #千葉縣 #地震 #規模 #震度 也許您會感興趣 推薦閱讀 搶修7天 內湖漏油點找到了 04:102020/02/16 地方新聞 搖不停！花蓮壽豐深夜6連震 規模最大4.9、震度4級 06:072020/02/16 生活 不滿被分手！惡男威脅外流「裸照、性愛片」：等著看妳紅 16:502020/02/16 社會 謝長廷免隔離說 遭外交部打臉 04:102020/02/17 生活新聞 後疫情時代 兩岸關係雪上加霜 企業悲觀 04:102020/02/17 兩岸要聞 觀念平台－新冠疫情與全球公共治理 04:102020/02/18 產業特刊 IFRS專題報導9-財務報告重要附註（下）－讀懂附註 財報更完整 04:102020/02/18 證券．權證 柯直言 遲早社區感染 重點在別失控 04:102020/02/18 政治要聞 高市犯罪穩定降低 韓勉警察與眷屬 04:102020/02/18 地方新聞 13：27花蓮壽豐規模4.6地震 最大震度花蓮4級 13:312020/02/19 生活 國際熱門新聞 問題大了！韓宣佈新冠疫情進入社區傳播階段 - 國際 首例！鑽石公主號 2病患死亡 - 國際 日媒：日本沒有義務應對「鑽石公主號」 - 國際 威脅人類！AI性機器人滿足這怪性癖 專家呼籲要管制 - 國際 年僅20歲 美國饒舌界明日之星遭槍殺身亡 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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