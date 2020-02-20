恩主公醫院今年4月將在門診大樓6樓擴建化療中心，圖為該院將引進的Elekta Versa HD直線加速器。(圖/恩主公醫院提供)

癌症自民國71年起至今一直位居國人10大死因之首，讓許多人「聞癌色變」，不過隨著醫療品質的提升，除了傳統手術治療、化學或放射線治療外，這幾年標靶藥物及免疫療法加入治療行列，提升了癌症存活率，世界衛生組織(WHO)更在西元2006年就將癌症重新定義為「可以控制的慢性疾病」，癌症不再等於絕症！

當一個人被醫師告知罹癌後，其恐懼和無助感可想而知，在面臨罹癌的歷程，不僅是病人本身，家庭也會造成極大的心理壓力與衝擊，進而衍生出許多問題與需求，常有求助無門或不知如何求助的忐忑不安，可能因此延誤或中斷治療，為了讓病人在生理及心靈上得到完善的診療與照護，醫院持續建置完善的癌症多專科醫療服務團隊。

恩主公醫院癌症中心陳重華顧問表示，癌症治療是一個整合性的醫療服務，醫療方面，除了擁有8大團隊針對13種常見癌症，例如大腸直腸癌、胃癌、攝護腺癌、膀胱癌、子宮頸癌、子宮體癌、卵巢癌、肺癌、食道癌、肝癌、口腔癌、淋巴癌、乳癌等結合外科、病理科，放射腫瘤科以及內科醫師等，依據完善的診療指引給予最合適治療。

在設備的提升方面，恩主公醫院將引進Elekta Versa HD直線加速器，可針對呼吸而造成的腫瘤位移進行追蹤定位，來掌握治療時腫瘤的移動，而在使用放射治療時減低周遭正常組織傷害，提升癌症的治療效果。

同時也有營養師、心理治療師、社工師、個案管理師，從旁協助病人在診斷後治療期間持續性的照護諮詢以及治療計畫，回家後自我照護及定期回診的資訊服務，在治療過程中持續有專業團隊的支持與關懷。

癌症中心除提供癌友所需的醫療輔具及康復用品(如假髮、義乳等)外，更不定期舉辦營養照護講座、病友分享會、DIY課程及音樂會等活動，及成立全癌和各癌別的病友支持團體，協助癌友能快速方便的取得相關資源，對抗癌症不再是孤獨作戰。

(中時電子報)