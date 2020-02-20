新冠肺炎確診案例不斷攀升引發人心惶惶，台南市剛有居家檢疫者違規趴趴走遭公布姓名，又有人在臉書社團中，謠傳安南區有大陸返台居家檢疫對象卻到公園散步，引起附近媽媽恐慌，警方查證並非實情，20日將散布謠言的周女依照傳染病防治法函送台南地檢署查辦。

台南市佳里區剛有居家檢疫者因為違規出遊，遭台南市政府公布姓名，引起社會輿論撻伐，41歲周女18日又在臉書「台南媽咪社團」貼文指稱郡安路6段巷弄內一處公園有阿公違規帶著正居家檢疫的孫女到公園玩耍，且還被當地里長勸導無效。

周女貼文指證歷歷，留言還宣稱已經查證過，貼文一出，立刻引起在地媽媽們恐慌，紛紛向警方與台南市政府檢舉。

經過警方查證，周女指稱的對象為郭家，但實情有誤，郭家遭檢疫對象是剛從大陸返台的郭男與他的女兒，實際上卻是郭男的妹妹帶著姪子（郭男的兒子）去公園玩，兩人都不需居家檢疫。

警方找上郭女後，郭女抱怨整條街的街坊鄰居都以為他們違規亂跑，投以異樣眼光，讓他們很困擾，想對網路散布謠言者提告。

警方19日傳訊周女，她坦承並未查證消息，而是「聽家人講的」，警方依照公訴罪嫌傳染病防治法，將周女含送台南地檢署偵辦。

警方呼籲，散播有關傳染病流行疫情謠言或不實訊息，會觸犯傳染病防治法，最高可處300萬元罰金；即使未涉刑罰，仍可依社會秩序維護法裁處罰鍰。

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(中時 )