全台用戶高達 2100 萬的即時通訊平台 LINE 透過官方部落格宣布，電腦版(Windows以及Mac)即將推出 5.22.0 版更新，為使用者帶來兩大新功能，可強化記事本文字效果，讓溝通更有果效。視訊電話的則可支援濾鏡特效以及背景模糊的效果，在保護個人隱私的同時也呈現更為清晰的通話畫面，讓參與視訊通話的用戶，都可以更專注在視訊對話之中。

根據 LINE Blog，在電腦版 5.22.0 版本中加入的兩大功能包含：(1)記事本支援文字格式效果（Windows + Mac)；(2)視訊通話時可以一鍵模糊背景 ＆套用濾鏡（Mac先行)。先前文字格式效果也是 LINE 電腦版的獨有功能(手機版本不支援)，而之前僅支援在聊天室窗中使用(輸入文字後用滑鼠框選，即可選擇「粗體、斜體、刪除線、改成紅色」等四種效果)，而這項功能在更新到 5.22.0 版本後也可在記事本當中使用。另外，Mac 版本更新後則是可在撥通視訊通話時(一對一、群組視訊、Live直播皆可支援)，選擇套用濾鏡特效或是背景模糊的效果。

根據 LINE 方面的說明，電腦版 5.22.0 版本 Windows 版預計最快在 2 月 20 日下午釋出；Mac 平台則須等候幾日，也將在近期跟上。

除了上述功能之外，因應新冠肺炎(NCP)防疫，有不少民眾必須要居家隔離(確定病例的接觸者)或居家檢疫(有中港澳旅遊史的民眾)，因此催生了不少遠端工作的需求。為了讓分別在公司、家中(或其他地點)上班的同事能夠溝通順暢，LINE 電腦版(不需要 5.22.0 版已可支援)在撥通視訊通話後，即可選擇分享螢幕畫面(Windows 以及 Mac 版本都支援，若版本太舊無法使用，可嘗試更新軟體)，讓雙方更便利的對話溝通，提供類似視訊會議的效果。預知更多上述功能使用的詳情，可以前往 LINE Blog 查詢。

(中時電子報)