美麗島電子報董事長吳子嘉，去年爆料高雄市長韓哩瑜與新莊王小姐外遇、有私生女，遭依加重誹謗罪起訴。據悉，選舉過後韓決定讓「是非冤仇一揭而過」，本周遞狀撤回告訴，台北地院近日將判決公訴不受理。

吳子嘉去年5月30日錄製「吳董談大選」網路節目，指摘韓國瑜與王小姐有10多年婚外情關係，育1私生女，並出資購買房子安頓王小姐母女，還委託黃文財攜數千萬現鈔交給王小姐，作為生活費。韓提告後，北檢認定吳未盡查證義務，所述內容也非事實，去年8月將吳起訴。

韓國瑜的撤告狀指出，本案承蒙檢察官、法官費心依法偵查、起訴及審理，謹致謝忱，他不再追究吳子嘉犯行，要撤回告訴。吳雖對他提出種種不實指述、貶抑他的名聲，甚至造成他的家人、無辜者受到傷害，但他與吳本無私怨，這些評論或許是基於政治立場不同而不得不然也。

撤告狀並指，既然總統大選已經選完，選戰期間發生的是非冤仇應可一揭而過，因此，他本於「愛與包容」的初衷不願再追究，以免徒增訟累、浪費有限的司法資源。

(中時 )