受到新冠肺炎疫情爆發影響，汽車大廠飛雅特克萊斯勒位於大陸的工廠延長停工時間後，近日將全面復產。此外，德國運動用品公司愛迪達（Adidas）則因大量門市停業，造成大中華區業務重挫。

飛雅特克萊斯勒發言人於義大利時間19日表示，與廣州汽車集團合資的中國大陸工廠即將全面復產。此前該公司的大陸工廠因為新冠肺炎疫情而延長停工時間。發言人指出，位於廣州的工廠於2月17日復工，位於長沙的工廠則將在不久後復工。

另一方面，愛迪達（Adidas）於德國時間19日表示，因新冠肺炎疫情導致公司大量門市停業，同時繼續營業的門市客流量大幅下降，自1月25日以來，該公司在大中華區業務較2019年同期銳減約85％。

愛迪達補充表示，在大中華以外地區的業務尚未受到重大影響，又稱，隨著情勢逐漸變化，目前還無法確實量化2020年全年業務受到的整體影響程度。

(工商 )