立委周春米、黃國書與賴惠員今（20）日與警、消工會聯合舉行記者會，呼籲在新冠肺炎疫情蔓延的非常時期，各機關應以防疫工作為重，暫停各類年度競賽與評鑑；「台灣公務革新力量聯盟」也在社群媒體上發起連署，一天內破千人響應。

周春米指出，各地衛生所、健康中心理應是防疫工作的主力，卻也因為績效考核工作導致分身乏術。她舉保健業務為例，考評項目包括「癌症篩檢與檳榔健康危害防制」，要求地方政府必須大力推廣，並完成一定的癌症篩檢比例才能得分；另一項指標「菸害防制」，則要求各地衛生局走訪鄉鎮視察菸害防制，周春米說，這些指標雖然不能說不重要，但在防疫期間無疑加深基層負擔。

黃國書說，國中小學即將開學，面對疫情的準備工作相當吃重，但在教育現場，仍持續進行諸多的考核、評鑑工作，將帶給教育人員沉重的負擔，呼籲教育部應聆聽並尊重教育現場的意見，該調整的就予以調整。

賴惠員則說，本次疫情爆發後，消防人員作為緊急救護與防疫前線，不論中央或地方均已調整外勤分隊的業務，例如停辦宣導、訪視等業務，唯獨消防署僅通知地方縣市延後救護方面評比，因此籲請消防署針對其餘評比項目，盡速做出延後或是取消的命令，讓各縣市更能專注於防疫業務。

(中時電子報)