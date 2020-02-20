澳洲前總理艾波特在日前播映的紀錄片中指出，2014年失蹤的馬來西亞航空MH370班機是機師蓄意讓這架飛機墜落失事。對此，馬來西亞民航局前局長拉曼駁斥是空穴來風。

2014年MH370事件發生時擔任澳洲總理的艾波特（Tony Abbott），在天空新聞網（Sky News）昨天播映的紀錄片指出，這架班機失蹤後的一週內，就被告知是機師蓄意讓這架飛機墜毀。

艾波特聲稱，馬來西亞多位「非常高階」官員相信馬航MH370班機，是機師蓄意讓飛機墜毀的一樁大型自殺式謀殺事件。

對於這種說法，當時擔任馬來西亞民航局局長的拉曼（Azharuddin Abdul Rahman）發表聲明表示，將MH370事件視為機師自殺式謀殺事件不僅未得到調查團隊證實，而且此時再度提起此事，只會再造成罹難者親人的痛苦。

他也質疑艾波特指這是來自馬來西亞最高領導人的消息，除了希望媒體追問艾波特的消息來源外，也懷疑對方此時提出這件事的目的。

馬來西亞航空MH370班機2014年3月8日從吉隆坡飛往北京途中消失，機上有239人，其中多數來自中國。

以澳洲為首的團隊在印度洋一處12萬平方公里區域，展開航空史上最大規模的搜尋行動，結果毫無所獲，完全不見飛機蹤影，搜尋行動在2017年1月停止。2018年美國一家探勘公司展開搜索，經過數個月在海床進行地毯式搜索，仍然毫無結果而作罷。

MH370班機失蹤，長久以來流傳各種不同說法，從可信的到怪異荒誕的都有，包括經驗豐富的機師札哈里（Zaharie Ahmad Shah）行為失常所致等。

(中央社)