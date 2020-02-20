接連兩次跟快艇搶人失利的湖人，這次看上的人選終於不用擔心被搶！根據《The Athletic》記者阿米克爆料，湖人正在觀望剛被快艇交易到尼克的前鋒哈克利斯，只要哈克利斯跟尼克提出買斷要求，湖人就會馬上跟哈克利斯討論加盟可能性。

隨著今年交易截止日過去，湖人原本看上尼克前鋒馬可斯莫里斯與活塞後衛雷吉傑克生，沒想到兩人全都跳槽快艇，也讓湖人至今一無所獲，板凳戰力仍無法補強，假使哈克利斯真被尼克買斷，根據聯盟規定，快艇就沒資格跟湖人爭搶了。

只是本季跟著快艇打了50場的哈克利斯，場均僅5.5分、4籃板，更重要的是湖人當前最迫切需要的補強位置，並非哈克利斯擅長的小前鋒，而是具有外線火力的後衛，假如真的補進哈克利斯，只會讓他跟庫茲馬、波普等人爭搶上場時間。

哈克利斯似乎也不急著離開尼克，根據《The Athletic》另1名記者佛庫諾夫報導，哈克利斯強調自己在本月底之前，不會跟尼克進行任何買斷談判，接下來將和自己經紀人討論，是否應該離開早已擺爛的尼克，加盟其他具備競爭力的球隊。

(中時 )