台中市國土計畫將於24日舉辦第三次專案小組審議會，爭好氣聯盟等環團不滿市民欲參與竟遭到台中市都發局百般刁難，20日發動到台中市政府前廣場陳情，要求全面開放給市民報名參加；都發局強調，市府已完成草案公告公開展覽及公聽會程序，廣泛提供民眾參與機制。

中部環團爭好氣聯盟、大地心環境關懷協會、大台中市政監督聯盟、台灣淺山學社等，及市議員黃守達20日上午前往台中市政府廣場陳情；爭取下週一召開的台中市國土計畫第三次專案小組審議會，能夠開放讓公民參與，開放會議現場可攝影、錄影或錄音等訴求。

爭好氣聯盟代表石毓菁等表示，公民欲參加國土計畫審議會議，遭到都發局諸多刁難，企圖限制公民參與，必須滿足5個要件才得以進入審議會；包括參加過公聽會，公聽會上有寫意見表，寄送書面報名或電話確認報名等，種種限制讓公民不得其門而入。

市議員黃守達說，公民參與機制應該以開放錄音、錄影、直播為原則，除非有正當理由，否則不得限制；不只是都發局，市政府應全面檢討市府現行的公民參與機制。

都發局指出，依國土計畫法規定，各縣市國土計畫應於今年4月30日前發布實施，台中市已完成草案公告公開展覽及公聽會程序，進入國土計畫審議會審議階段；24日將召開第1次專案小組聯席會議，先前於規畫階段也召開多場座談會，廣泛提供民眾參與機制。

都發局強調，針對公民團體要求開放會議現場可攝影、錄影或錄音的訴求，依「台中市都市發展審議會議及會場管理要點」中有保留彈性，如經會議主席同意即可開放。

(中時 )