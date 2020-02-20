高巿府運動發局長程紹同請辭獲准，由甫在2月1日退休的前楠梓高中校長許文宗接任。程紹同去職消息確定後，他也發給運發局所有同仁一封信，並引已故NBA巨星Kobe名言與同仁共勉。

程紹同給運發局同仁一封信全文如下：

致 運動發展局全體工作夥伴們：

我要離開了!親愛的兄弟姐妹們，珍重再見。

當我前來的理由消失了，注定是會與大家擦肩而過，只是時間來得突然了。

人生如逆旅，我亦是行人。原以為我可以瀟灑地揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。結果，竟是不絕如縷的眷念。眷念滿庭的花香芬芳（立庭、小芬、雅芳、芳夙、菊英、香蘭、玉蓮、俊蓮、香吟）和春色（春和）!眷念本局的日月山淵海湧（明鎮、明華、月敏、中明、汀嵩、明河、信淵、海勇），還有好運發的財富珍珠寶（福財、富閔、惠珠、寶丹、玉環、玉媛、素珍）。感謝每一位運發局的好夥伴!

清代詩人袁枚曾言，寫景易，言情難。因為，景由外來，目之所觸，留心便得。情從心出，非有一種芬芳悱惻之憶，便不能表感頑艷。回首過去337天的日子裡，許多會議，許多活動，許多甘苦，都與各位一起揮汗打拼，共同面對挑戰困難，爭取最好的成果，展現出運發局的影響力。當時情景，歷歷在目，感念在心，是紹同畢生的榮耀回憶，永誌不忘。雖然本月21日我就要離開了，務請大家持續堅守崗位，認真負責，用心擦亮我們運發局的招牌。靜謐天宇，每顆星辰都有屬於自己的軌跡，期待你們能夠在工作及生活上找到自己最佳位置發光發熱。最後一次提供運發局的運動金句分享，以Kobe Bryant名言致敬：When I retire, I want to look back the way we walked past, every day I have paid my all.（當退休時，我希望是無悔來時路的，因為，我的每一天，都是全力以赴！）

生命中總有美好缺憾，豈能盡如人意，隨緣喜樂。人生際遇無常，恰似飛鴻踏雪泥。如果你問我，何時回運發？我想，大約會是在春暖花開時!衷心地祝福大家，有緣再聚，醉笑陪公三萬場。Being your partner is one of the best things I ever got to be. We are always the TEAM.

程紹同 謹上 2020／02／19 凌晨00：47

(中時 )