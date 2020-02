高巿府運動發局長程紹同請辭獲准,由甫在2月1日退休的前楠梓高中校長許文宗接任。程紹同去職消息確定後,他也發給運發局所有同仁一封信,並引已故NBA巨星Kobe名言與同仁共勉。

程紹同給運發局同仁一封信全文如下:

致 運動發展局全體工作夥伴們:

我要離開了!親愛的兄弟姐妹們,珍重再見。

當我前來的理由消失了,注定是會與大家擦肩而過,只是時間來得突然了。

人生如逆旅,我亦是行人。原以為我可以瀟灑地揮一揮衣袖,不帶走一片雲彩。結果,竟是不絕如縷的眷念。眷念滿庭的花香芬芳(立庭、小芬、雅芳、芳夙、菊英、香蘭、玉蓮、俊蓮、香吟)和春色(春和)!眷念本局的日月山淵海湧(明鎮、明華、月敏、中明、汀嵩、明河、信淵、海勇),還有好運發的財富珍珠寶(福財、富閔、惠珠、寶丹、玉環、玉媛、素珍)。感謝每一位運發局的好夥伴!

清代詩人袁枚曾言,寫景易,言情難。因為,景由外來,目之所觸,留心便得。情從心出,非有一種芬芳悱惻之憶,便不能表感頑艷。回首過去337天的日子裡,許多會議,許多活動,許多甘苦,都與各位一起揮汗打拼,共同面對挑戰困難,爭取最好的成果,展現出運發局的影響力。當時情景,歷歷在目,感念在心,是紹同畢生的榮耀回憶,永誌不忘。雖然本月21日我就要離開了,務請大家持續堅守崗位,認真負責,用心擦亮我們運發局的招牌。靜謐天宇,每顆星辰都有屬於自己的軌跡,期待你們能夠在工作及生活上找到自己最佳位置發光發熱。最後一次提供運發局的運動金句分享,以Kobe Bryant名言致敬:When I retire, I want to look back the way we walked past, every day I have paid my all.(當退休時,我希望是無悔來時路的,因為,我的每一天,都是全力以赴!)

生命中總有美好缺憾,豈能盡如人意,隨緣喜樂。人生際遇無常,恰似飛鴻踏雪泥。如果你問我,何時回運發?我想,大約會是在春暖花開時!衷心地祝福大家,有緣再聚,醉笑陪公三萬場。Being your partner is one of the best things I ever got to be. We are always the TEAM.

程紹同 謹上 2020/02/19 凌晨00:47

(中時 )