停靠在橫濱港的「鑽石公主號」郵輸，2月19日結束隔離，經日本採檢為新冠肺炎陰性的乘客陸續下船，香港官方為接回帶留在郵輪上的香港居民，提供的免費包機，首架次包機搭載106位乘客，今天早上（20日）8點30分左右飛抵香港國際機場，辦理完證照查驗，即直接乘坐專車前往設立在新界的火炭駿洋邨檢疫營，接受為期14天的隔離檢疫。

香港保安局局長李家超表示，「鑽石公主號」計有364名香港居民，有200多人表示願意乘坐香港官方提供的免費包機回港；為了防疫的考量，分2架次包機接回，今早抵達的首架包機，在今天清晨4點左右從東京羽田機場起飛，機上106名乘客全部對新冠病毒檢測呈陰性反應。

今天下午會有另一架包機從日本返回香港，目標是接載所有願意乘包機的香港居民返港，不過，55名確診感染新冠病毒的香港居民和33名密切接觸者，以及郵輪上未能通過新冠病毒測試的香港居民，將留在日本繼續接受治療或檢疫。

(旺報 )