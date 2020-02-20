台積電(2330)今年持續積極投資，預計全年資本支出再創新高，台積電的半導體設備之相關供應鏈均可望受惠，產業能見度相對明朗，今日包括家登精密(3680)、京鼎精密(3413)、弘塑科技(3131)、帆宣系統(6196)、漢唐集成(2404)等股價均持穩走揚。

台積電於年前法說會中，宣布上調今年資本支出金額到150至160億美元之間，高於去年的150億美元，連續第二年改寫新高紀錄。

去年下半年在台積電調升資本支出帶動，多數設備及工程廠商營運逐步增溫，今年上半年可望延續熱度。

台積公司先前指出，今年資本支出上看160億美元，其中80%用於3奈米、5奈米、7奈米等先進製程技術，10%用在後段先進封裝、光罩，10%用在電源管理IC等特殊製程。

台積電今年上半年正式量產5奈米，將全面且大量導入極紫外光(EUV)技術，供應鍵之一的EUV光罩盒生產廠商家登今年EUV光罩盒出貨預估將倍數成長，營運比去年更為強勁。

受惠於5G及晶圓代工需求直線上升，7奈米以下先進製程續旺，ASML EUV機台供不應求，家登連帶受益，2020上半年家登樹谷廠積極進行新生產設備的安裝及新產線的擴建，公司有信心今年再創營運高峰。

先進封裝設備廠弘塑去年下半年營運逐季向上，今年在台積電調升資本支出可望持續提升需求，為公司提供成長動能。

半導體設備廠應用材料(Applied Materials)第一季業績超越預期，且對第二季展望仍樂觀，股價表現強勁，近來也帶動京鼎、帆宣股價走揚。

京鼎為美系大廠應材的合作供應商，主要提供晶圓設備模組，亦可望受惠台積電擴大投資先進製程。京鼎去年下半年營運加溫，今年上半年持續熱度，今年業績將重返成長的軌道。

(時報資訊)