新型冠狀病毒打亂全球產業，5G智慧機遭點名為受災戶，尤其又以大陸品牌受創最大，時間點落在上半年，反觀台灣品牌宏達電(2498)，總經理陳柏諭受訪時表示，會配合台灣電信業者開台時間同步端出產品，加上生產線都在台灣，供應鏈並沒有疑慮。

受到新型冠狀病毒漫延影響，智慧型手機品牌廠不得不更加保守看待5G產品的上市規畫，加上2020 MWC(世界行動通訊大會)也被迫取消，蘋果也公告其第二季財務表現將會受到衝擊，使得手機品牌或是供應鏈中斷及潛在的需求遞延將使產業近期展望承壓，若影響在第一季未發生則於第二季終將浮現，尤其影響中系智慧型手機市場最大。

分析師認為，目前看來，認為5G智慧型手機動能存在更多下檔風險，時間尤其落在上半年，儘管疫情影響穩定後，下半年需求可望回溫，但先前預估的2020年5G智慧型手機出貨量落在2.8億支，現在看來恐怕難以達成，現階段將2020年5G智慧型手機出貨量下調至2.1億支，其下檔風險將來自大陸的手機業者。

就台灣5G智慧型手機市場來說，由於眼看下半年台灣5G即將開台，手機品牌廠宏達電(2498)至今尚未推出5G手機，台灣總經理陳柏諭指出，5G手機市場宏達電不缺席，會與國內電信業者5G開台時，同步登場。

至於新型冠狀病毒疫情是否會影響手機推出的時間表，陳柏諭表示，生產線都在台灣，並沒有相關疑慮。

先前高通副總裁暨台灣區總裁劉思泰也被詢問過，台灣品牌手機廠是否延續4G，在5G步入之際持續和高通持續合作，他當時就說，高通和台灣廠商有很多合作，關係相當良好，強調「台灣5G手機有人在做」。

(時報資訊)