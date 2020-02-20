新冠肺炎疫情未緩，信義房屋(9940)推出政府立案的專業消毒服務，搶攻清毒商機，防疫效果最長可維持7~9天，期望藉此讓社區成為防疫起點。

信義房屋表示，旗下的信義居家提供政府立案的專業消毒廠商，使用對環境無害的消毒藥水，可消滅99.9%的細菌，防疫效果可達7~9天。即日起至3月31日為止，可透過信義房屋各分店洽詢相關消毒服務，30坪內專屬優惠價格，涵蓋範圍包含北北基，桃竹，台中、彰化、台南以及高雄，也因近期需求量大增，數量有限，民眾要把握防疫黃金期。

信義房屋指出，自1月31日以來，信義房屋主動提供社區防疫備品，如酒精專用噴霧瓶、濕紙巾、抹布等，信義房屋中壢店店長王憲正表示，近期主動替社區製作防疫重點文宣，倡導正確防疫步驟，如每日進出須量體溫，用酒精消毒，以及如何正確洗手等，管委會及管理員紛紛感謝信義房屋的熱心，能在防疫期間一起為維護社區健康。

除了防疫備品用量大，社區消毒近來也需求倍增，信義居家提醒民眾若使用方式不當，消毒效果反而事倍功半，例如漂白水稀釋比例應為1:100，清潔劑若直接噴灑於打掃處，容易沾黏病菌灰塵，應先噴於乾淨抹布上後再進行清潔；抹布使用方式也切勿來回擦拭，應同一方向擦拭才可有效清除髒汙，近期病毒肆虐，社區住戶常接觸到的牆面、電梯及門把都是病毒最容易停留的地方，信義居家建議使用專業消毒來防治疾病傳播。

(時報資訊)