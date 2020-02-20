台鐵一名劉姓段長，前年中午在火車月台上，邀女下屬與他一起坐在候車椅時，被指控對女部屬「手來腳來」，不但有言語騷擾行為，還把手插進女部屬的褲縫摸屁股。新北地院依違反性騷擾防治法，將劉男判刑4月、可易科罰金，高院維持刑度，但給予緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並不得騷擾被害人確定。

判決書指出，2018年5月4日，劉男與女部屬在板橋車站吃飯，互動過程中，女部屬不但被劉男隨意碰觸臉頰和下巴；2人在月台候車時，對方還把手伸進女方牛仔褲縫，搓揉她的屁股。劉男還曾在與該女聊天對話裡，提及「太快出來並不好」、「妳就像是一塊豆腐，捨不得下手」，「妳是我心中的小林志玲」等充滿性暗示的話語。

受害的女部屬提到，因為對方是高階主管，他自己到台鐵任職不滿一年，還沒升到正職，因為需要這個工作，所以當下才沒有立刻做出反擊。

一審時，劉男否認犯行，辯稱會有疑似身體觸碰行為，是因為發現女部屬服裝不整，好意幫對方衣襬拉好才被誤會。但根據新北地院調閱火車月台監視器，劉把手伸到女部屬身後時，該女友立刻從座位上彈跳起來整理衣服，但因女子外衣蓋住褲頭，無法確定女子是否真有內褲外露問題，因此不採信劉男說法。

新北地院一審判劉男有期徒刑4個月，但檢方和劉男都不服判決，提出上訴後，高等法院認為，劉男雖然二審才認罪，但審理期間，已和女部屬和解，女方也同意給予緩刑，後來法官判劉男有期徒刑4個月，緩刑2年，緩刑期間保護管束，不得直接或間接對女方有非必要連絡行為，全案確定。

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(中時電子報)