◎義大利片面與我斷航 農委會禁豬肉輸入反制

義大利日前片面將我國列為禁航名單，恰巧的是農委會昨日宣佈禁止義大利豬肉產品輸入台灣，包括活豬、豬精液、豬胚及其他豬肉產品皆暫緩，疑為反制義國政府的措施，旅客若有違規最高將裁罰新台幣100萬元。

◎鑽石公主號乘客分批下船 明包機接回19名國人

鑽石公主號遭隔離乘客陸續下船，我方將在明天下午派出包機抵達東京羽田機場，希望能接回19名國人。

◎過半民意反對陸配子女來台？政大教授有話說

中華民意研究會近期針對新冠肺炎防治與兩岸合作進行民調，對於最近發生爭議的陸配子女來台與否？根據民調結果顯示，有56％的民眾認為大陸疫情嚴重，不能讓陸配子女來台影響防疫工作，僅有27％民意認為陸配子女也是台灣人，不該阻止他們來台。

◎劉真傳入院北榮 加護病房患者家屬透露內幕

劉真19日傳心臟出狀況，使用葉克膜搶救中，據傳她2月因主動脈狹窄置換瓣膜手術入院台北榮總，手術一半停止心跳，7日裝上葉克膜搶救。大批媒體20日守在心臟血管外科加護病房外，未見到辛龍及劉真家人蹤跡，但有患者家屬透露辛龍與劉真目前不在該加護病房內，並留下一句話耐人尋味，「就算在，也不會出來。」

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)