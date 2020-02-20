森林機械巨蟲秀。（觀光局提供）

2020台灣燈會絕對不能錯過的「森林機械巨蟲秀」，就在后里森林園區的「科技展演燈區」，每日三場展演，由巨型的機械巨獸與馬戲團特技演員，配合現場的輕快音樂演出，充分展現科技與藝術的結合，是今年燈會的最有人氣的節目之一。森林機械巨蟲秀的最終演出日是2月22日。觀光局呼籲民眾，把握良機踴躍前往觀賞。

為了讓燈會呈現國際多元樣貌，交通部觀光局特別邀請法國Planete Vapeur機械巨獸馬戲團，遠從法國運輸兩只大型貨櫃，歷經長達2個月的海運航行抵達台灣，為台灣燈會規劃14天、每天3場的科技展演秀，以當地原有的森林場景和法國展演團隊，將「森林機械巨蟲秀」以情境劇場的方式展演，充分展現科技和特技完美融合，讓遊客在視覺感官上有全新的奇幻體驗。

交通部觀光局長周永暉說，本次來台的專業團隊，從排練到演出都十分敬業及專業，此一高達12公尺的機械巨獸，白天是大型機械藝術作品，讓大家能近距離欣賞觀察，結合自然昆蟲型態與未來科技的精美仿生機械巨獸。當夜幕降臨，機械巨獸會緩緩擺動身段綻放光彩，配合現場演出的輕快音樂和穿著奇異昆蟲服飾的表演者們一起律動展演。

法國Planete Vapeur機械巨獸馬戲團所演出的「森林夢奇地」只展演到2月22日，每晚5時10分、6時25分、8時10分共三場，每場次演出半小時，民眾可以看到表演者在巨無霸機械巨獸上靈活舞動，利用其舉起的吊環，在空中旋轉飛盪，搭配機械巨獸散發的絢麗光彩及現場演奏的樂曲，歡迎民眾把握機會蒞臨台灣燈會「科技展演燈區」，欣賞巨蟲秀不同凡響的魅力。

(中時 )