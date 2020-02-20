教育部為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，統一配發一般醫用口罩予各縣市供短期補習班及課照中心使用。台中市目前獲配發2660盒一般醫用口罩，並將依教育部所定發放原則一班一盒進行發放。台中市政府教育局與疫情指揮中心提醒各補習班及課照中心，妥善運用防疫物資。-

台中市政府表示，全市補習班及課照中心家數3000餘家，依目前獲配數量仍不足每家一盒；依教育部配發原則以招收對象為國小、國中、高中學生的補習班為優先發放對象，並於20日於陽明大樓5樓大禮堂進行第一階段的發放。相關內容已公告於教育局(https：／／www.tc.edu.tw／)及短期補習班資訊管理系統網站／臺中市／政府相關公告 (https：／／bsb.kh.edu.tw)。

教育局指出，為能即時、周延與順利將物資發放給補習班、課照中心，日前已邀集台中市補習教育暨品保協會理事長楊佳叡、台中市補習班品保協會理事長陳協鴻及台中市輔助教育協會理事長林育椿等商談細節，3位理事長表持續支持，並提醒各補習班及課照中心妥善運用防疫物資。

教育局強調，本次配發的防疫備用口罩係屬緊急支援之防疫備用物資，其運用以提供臨時性發現學生出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴，並應請學生就醫，返家休息；並請各補習班及課照中心持續配合進行防疫作業。

(中時 )