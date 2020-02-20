購買房子投資置產，增值因素除了品牌、地段，社區優質服務，也是購屋者比較的重要條件，品牌建商精銳建設，即發揮服務百分百的精神，結合科技，開發手機客服APP讓住戶享有隨身客服；雙橡園「豪宅3.0服務」引進頂級粵菜餐廳進駐社區；龍寶建設凝聚社區向心力，以服務吸引客戶，「嘉磐樸樹」將麵包店開進公設，回家就有熱騰騰剛出爐的麵包享用，為品牌口碑鍍金，來自建商的用心。

精銳建設創立廿五年、累積六十五個建築作品，精銳家族成員將近五千組，以客戶需求為出發，特別研發一款手機客服APP，將客戶服務主要功能融合到APP中，包括修繕、最新活動、新案訊息、工程進度、設備教學以及精銳家族專屬特約商店優惠等，截至目前下載使用率已超過八成。

手機客服APP快速解決時間、空間的限制，以住戶若遇到房屋修繕問題為例，拿起手機按下APP功能鍵，就可將修繕問題、照片上傳，待客服專員處理後立即線上回覆處理進度，無須重複描述問題細節，減少文書、人員聯絡的流程，實用度非常高，猶如隨身有名萬事通的貼心祕書提供服務。

生活中食衣住行，全部都在精銳建設關注服務範圍，「精銳家族專屬特約商店優惠」讓精銳住戶享有貴賓服務的重要功能，精銳手機APP更將精銳家族實體卡片虛擬化為手機電子憑證，住戶只要出示手機畫面即可享有食、衣、住、行、育、樂等兩百家優質特約廠商優惠，每月新增優惠商家也會在活動公告內顯示，住戶隨時查看、享受最新、最VIP的生活享受。

雙橡園開發以「雙橡園V1特區」主打豪宅3.0頂級私宅服務，引進台北頂級餐廳主廚團隊進駐社區，提供全天候的餐飲服務，成為雙橡園旗下建案最鮮明的特色之一。

龍寶建設早年就以貼心客服成為業界佳話，包括豪宅精裝修服務、首創客戶開工說明會與交屋說明會、以及主動社區維養健檢等，用服務建立優質口碑，帶動整體房地產業的良性競爭。

住家服務「麵」面俱到！「嘉磐樸樹」特別規畫社區烘培坊，並聘請烘培麵包師社區駐點，住戶及小孩放學回家可以吃到剛出爐的麵包，還有連鎖書店進駐社區作為藏書、換書、管理的專業平台，書香、麵包香贏得客戶按讚，建商經營社區的服務，為建案加分，打動購屋者的心。

(中時 )