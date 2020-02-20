為了在新冠肺炎疫情下兼顧復產復工的工作，並保障企業度過現下難關，建設運作穩定，大陸河北省發展改革委和國開行河北分行近日共同發起設立總規模500億元人民幣的融資專項，用於支持復產、穩投資、補短板。

該專項主要目的是，保障河北省2020年6月底前開工、續建和投產的重大基礎設施、重點領域補短板等項目建設，促進有效投資平穩增長和經濟社會平穩健康發展。

(旺報 )