陸河北總規模500億元融資專項 助重大建設開工、續建 12:542020/02/20 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為了在新冠肺炎疫情下兼顧復產復工的工作，並保障企業度過現下難關，建設運作穩定，大陸河北省發展改革委和國開行河北分行近日共同發起設立總規模500億元人民幣的融資專項，用於支持復產、穩投資、補短板。 該專項主要目的是，保障河北省2020年6月底前開工、續建和投產的重大基礎設施、重點領域補短板等項目建設，促進有效投資平穩增長和經濟社會平穩健康發展。 (旺報 ) #建設 #開工 #投資 #短板 #河北省 也許您會感興趣 推薦閱讀 投資組合要抗疫 股債配置好主意 04:102020/02/17 焦點新聞 山東省協助外資復產復工與投資措施獲大陸商務部推廣 11:002020/02/17 財經 陸港觀盤－外資持續低接 股市低檔有撐 04:102020/02/18 全球財經 摩根：善用FIT 多重分散因應變化 04:102020/02/18 投資理財 靈活＋收益 環球債收益基金 投資效益事半功倍 04:102020/02/18 投資理財 瑞傑地產吸金案 北聯幫幫主及藝人成潤被訴 09:452020/02/18 社會 觀念平台－誰該考慮發行證券型代幣？ 04:102020/02/19 產業特刊 申請延後併中壽 金管會 對開發金提四問 04:102020/02/19 金融．稅務 私校退撫儲金帳戶傳佳績 新制上路提高勝率 15:502020/02/19 財經 紅包理財 富邦證：定期定額ETF優選 04:102020/02/20 產業特刊 財經熱門新聞 南韓半導體廠淪陷！1員工驚現肺炎症狀 800人遭隔離 - 即時 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 陸恐爆大規模裁員潮 局勢直逼2008年金融海嘯 - 財經 川普對中髮夾彎 台股給漲聲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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