「華山分屍案」嫌犯陳伯謙，遭死者家屬附帶民事求償近1500萬元，現由台北地院民庭法官楊惠如審理，正是一審判陳死刑的法官林彥成之妻，陳因此認為楊的判決恐有偏頗之虞，聲請法官迴避，但合議庭不同意，駁回聲請，可抗告。

陳伯謙主張，楊惠如的丈夫是林彥成，難以期待楊能本於客觀中立進行審判，有偏頗之虞，又刑事審理期間縱然保密，卻有極高媒體曝光率，殊難想像楊未從林獲悉或接觸任何相關資訊，民、刑案件訴訟各自獨立，刑事判決認定的事實，對民事訴也沒有拘束效力。

陳伯謙並指，本案中楊惠如與林彥成具有「親密性及排他性之永久結合關係」，無論楊具有多深厚的法學素養或辦案經驗，仍難以期待給出與林相反或相異的事實認定。

另外，楊惠如開庭時不僅忽視民事訴訟法規定「應由原告負擔舉證責任」，他的訴訟代理人日前開庭表示需要再與他確認聲請調查的方法時，楊惠如卻表示：「已經給你們很多時間了，不盡快提出我就要直接辯結」，種種作為已逸脫民事訴訟法官之職權範圍。

但合議庭認為，本案首次開庭時，楊惠如就主動告知她的配偶是林彥成，原、被告當下均同意由楊受理，事後也無人聲請更正，依民事訴訟法規定，不得再聲請法官迴避；至於陳的訴訟代理人認為楊逸脫職權範圍，僅是訴訟代理人主觀臆測，未釋明對審理結果有何利害關係，遂駁回聲請。

(中時 )