行政院會今（20）日討論通過新型肺炎疫情600億元紓困特別條例並送交立法院，商總理事長賴正鎰希望立法院能加速通過條例，並同意給予觀光產業減免營業稅，賴正鎰並建議政府能比照SARS時做法，調降觀光景點附近的房屋現值、公告地價，讓業者在這段期間減少營業收入時，能減免或降低房屋稅與地價稅。

賴正鎰表示，交通部與經濟部等部會，已經提出600億元特別預算的紓困條例，包括20億元的「振興抵用券」，業者無不希望立法院能加緊通過審查，視各產業情況，提供受災產業給予降息、補貼貸款利息或降稅等措施，讓業者度過這兩三個月的現金流需求，以免擴大影響到就業率及稅收。

賴正鎰憂心指出，新冠肺炎來襲，台灣觀光產業受災情況比17年前的SARS期間更慘重，而這波疫情從農曆年前就開始影響餐飲、交通、住宿、旅遊等觀光服務業，多數業者訂單減少，民眾減少出門到餐廳用餐，百貨公司消費，也不外出去旅遊住宿，使觀光產業與內需服務業生意受到衝擊，業者因擔心現金流、資金調度出問題，已讓員工暫時輪流排特休年假，因應目前現況。

不過賴正鎰認為，此波新冠病毒肺炎疫情雖然來勢洶洶，不過現在醫療科技與設備，網路資訊傳播，都較17年前SARS時來得先進與快速，大家對於疫情訊息較易掌握，尤其政府管控措施快速反應，看起來都在政府的控制當中，他預估疫情再過個一、兩月就可控制。賴正鎰呼籲企業與民眾對台灣要有信心。

賴正鎰表示，由於延長寒假已將結束，各級學校2月25日將開學，預估餐飲需求也會相對增加，可望帶動飯店與餐廳業績復甦，接續而來的228的三天連假，也有助國旅市場活絡，所以建議政府採必要措施助產業重拾消費信心。

(工商 )