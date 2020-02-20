武漢肺炎疫情蔓延，歐美股市近期仍創新高。摩根大通證券新興市場研究主管歐加尼斯今天警告，疫情即使趨緩，中國與新興市場經濟也恐難迅速復甦，投資人不宜過度樂觀。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）1月迅速在中國蔓延，多地封城，生產與內需受嚴重衝擊，摩根大通證券（JPMorgan Securities）分析師團隊半個多月來已兩度下修中國與新興市場經濟預測。

根據7日發表的新興市場前景與策略報告，摩根大通預期今年新興市場經濟成長3.9%，低於年初預估的4.9%；中國全年國內生產毛額（GDP）成長率預估值，則從年初的5.9%下修至5.4%。

摩根大通預期武漢肺炎疫情將在今年首季造成最大衝擊，經濟在第2季強勢反彈，呈現V型復甦。但報告警告，疫情影響時間一旦拉長，拖慢中國製造業復工速度，經濟前景將面臨更多下行風險。

歐加尼斯（Luis Oganes）今天出席紐約外籍記者中心（NYFPC）新興市場經濟展望簡報時說，部分投資人期待疫情趨緩後經濟能呈現V型復甦，有點過於樂觀，或許要調整心態，因為經濟也不排除可能U型復甦，也就是第2季溫和成長、第3季進一步回溫，不會迅速反彈。

他指出，金融市場面對武漢肺炎並未恐慌，因為歷來多次公衛恐慌事件最後都變成買點。歐美股市近期屢創歷史新高，部分新興市場行情波動、未大幅回檔，主因是沒有投資人想砸大錢跟市場作對，在利多消息出籠後慘遭軋空。

鑑於武漢肺炎經濟衝擊仍待觀察，歐加尼斯建議投資人充分評估風險，密切關注疫情對全球經濟的損害程度。他預告，摩根大通未來幾週很可能會繼續下修經濟預測。

為支撐經濟，中國人民銀行（中國央行）17日宣布將一年期中期借貸便利（MLF）利率從3.25%調降至3.15%，降低企業融資成本。中國政府也宣示運用新一代資訊科技，支持疫情防控及企業復工，盡可能減輕武漢肺炎疫情對經濟造成的衝擊。

歐加尼斯說，中國政府能以貨幣和財政刺激因應，但公衛危機爆發時，企業如果沒辦法復工，政府灑再多錢都沒有用。倘若疫情衝擊擴大，中國可能會有更多支撐經濟的政策出爐。

他認為，中國釋出貨幣寬鬆訊號後，泰國等新興市場國家央行可能會進一步降息。

至於去年3度降息的美國聯邦準備理事會（Fed），摩根大通預期今年還會降息一次。歐加尼斯分析，美國通貨膨脹已連續多年低於聯準會目標2%，代表聯準會未來多年能忍受略高的通膨，加上武漢肺炎衝擊全球經濟，都增加聯準會進一步降息的理由。

(中央社)