防疫零缺口，澎湖縣率先全國於機場及港口裝設紅外線體溫測量儀，深獲醫界高度肯定；20日縣府再創全國先例成立「居家檢疫報到站」，避免防疫漏洞空窗期。

驚爆新冠肺炎疫情，澎湖縣府會共識新購2部紅外線體溫測量儀，分別裝設在澎湖機場及馬公商港，監測所有入境澎湖旅客體溫，一旦發現有發燒、呼吸道症狀群者，立即送醫採檢送驗，並自主健康管理。

鑒於中央提供居家檢疫資料太慢，20日澎湖防疫會議決議即日起在機場及港口設立居家檢疫報到站 ，即時掌握入境動向。

縣府表示，凡從大陸港澳入境持有居家檢疫通知書者，轉搭國內線、臺華輪入境澎湖，縣府將協請航空及船務公司廣播通知，乘客必須至報到站登記，不配合者將依傳染病防治法處3000元至1萬5000元罰鍰。

縣府指出，經實際查訪發現須居家檢疫者已

返家2、3天後才收到內政部提供的居家檢疫名單，無疑造成防疫大漏洞。

成立居家檢疫報到站適時彌補空窗期，入境澎湖持有居家檢疫通知書者必須先至居家檢疫報到站登記，核對居住地、電話，並立即通知里長、村里幹事啟動健康關懷，監控在家自主管理居及限制外出至檢疫解除。

同時落實「新住民查核系統」每日追蹤尚未返澎的69名陸配及家屬動向，務必先期掌握返國時間加強追蹤，防疫零缺口。

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(中時 )