國標舞女王劉真昨(19日)傳動心臟手術，正使用葉克膜搶救中。而她過去最令人津津樂道的是和辛龍美女與野獸的愛情故事，她透露婚前不乏小開追求，但因辛龍的細膩與體貼讓她心動，她也分享被求婚經過，因辛龍父母很早過世，家中最大的長輩就是大姨母，當天辛龍只說要跟大姨母吃飯，使出請來長輩、親友、和浪漫驚喜花束三招，讓劉真開心點頭。

面容身材姣好的劉真婚前追求者眾多，其中也有不少多金小開，但她最後情歸辛龍，生女後她接受《嬰兒母親》雜誌專訪，透露雙子座的她和水瓶座的辛隆互補又契合，每當她感覺不安時，辛龍穩定溫柔的性格總能讓她安心，也回應兩人交往一個月時，辛龍就積極介紹家裡長輩給劉真認識，可見早想把劉真娶回家。

劉真回憶被求婚過程，說辛龍當天只說要跟大姨母吃飯，直到大姨母現身，辛龍才驚喜的捧著玫瑰在兩人好友、死黨的陪伴下求婚，不僅下跪還自彈自唱，2014年兩人到戶政事務所登記，同年6月在夏威夷舉行婚禮，去年劉真被網友猜疑似懷了第二胎，劉真解釋是因穿吊帶褲的視覺差異，否認二度有喜。

(中時電子報)