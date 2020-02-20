買不到口罩小心不能去考技術士證！勞動部勞動力發展署近日發布「因應疫情參加技術士技能檢定注意事項說明」，比照國考要求，所有考技術士證的考生要自備並佩戴口罩才能入場應試，至於如考生已有發燒、咳嗽或呼吸道感染症狀等不適症狀者，建議應盡速就醫、在家休養，如仍需參與檢定者，請務必自備並全程佩戴口罩。

技檢中心科長林玉梅說，目前也有部分即測即評考場因新冠肺炎疫情延後報名、應試，考生可洽技能檢定中心網站查詢。

公告提及，應檢人如因配合衛生、教育單位防疫相關規定，需採取如如隔離治療、居家隔離、居家檢疫等措施，導致與應檢日期衝突無法應檢者，請即時通知學術科測試辦理檢定單位，並檢具相關證明向技檢中心或受理報名單位申辦退費。

109年度第1梯次全國技術士技能檢定准考證將於３月１５日登場，2月25日起寄發，勞動部勞動力發展署技能檢定中心提醒應檢人，不同梯次各考區考場可能不盡相同，務必於收到准考證後，詳實核對應考資訊，實際測試地點以准考證通知地點為準，應檢人需格外注意、切勿跑錯試場而影響應試。

考生如發現准考證上的姓名、身分證統一編號、職類、級別、免試別及申請協助措施之提醒文字等，有任一欄與原報名資料不同而須更正者，敬請於3月6日前電洽受理報名單位財團法人技專校院入學測驗中心基金會辦理資料更正；若至3月4日仍未收到准考證時，團體報名者請洽團報單位；個別報名者請洽受理報名單位財團法人技專校院入學測驗中心基金會。

(中時 )