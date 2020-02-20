停靠日本橫濱港的鑽石公主號郵輪乘客隔離期滿，我方將派出華航包機載回台籍旅客，據悉，包機將於明日下午1時從桃園機場飛往東京羽田機場，晚間10時15分再降落回桃園。交通部稍早低調不願證實，強調由中央流行疫情指揮中心統一說明。

鑽石公主號上有24名台灣人，包括22名乘客、2名工作人員，其中5名確診乘客留在日本診治，1名船上員工則傾向留在船上工作，剩餘人員將於21日下午從日本羽田機場起飛返台。疫情指揮中心昨表示，船上若有人持台灣雙重國籍，想跟著返台也會一併處理。

據了解，華航將派出158人座的波音738，由於指揮中心初估回台人數18、19人，乘客可以1人坐1排，機上也會預留空間作臨時隔離。該班機將派出1名醫師、3名護理師，包含乘客在內，所有人都要穿上全身防護衣，指揮中心已先把30套裝備寄往日本。

疫情中心副指揮官何啟功昨指出，4小時的航程中不會供餐，也禁止乘客走動、上洗手間，為此還準備了尿布，但旅客遇到真的忍不了的情況，還是會讓旅客使用洗手間。行李部分，所有旅客只帶貴重物品登機，以免穿不下防護衣，託運行李不會跟著到醫院，外部消毒後由家屬代為領回，但考慮行李內部仍有風險，呼籲家屬14天內不要打開。

(中時 )