新冠病毒(COVID-19)疫情延燒，亞洲為主的生產供應鏈、交通及旅遊中斷，波及中國及其他經濟體，不僅拖累中國和全球2020年首季度GDP，近期亦影響全球股市表現。然而，疫情下的全球股市表現強弱不均，亞股重挫後雖有反彈，反觀美股四大指數卻在2月份締造歷史新高紀錄。面對疫情所帶來的不確定風險，全球股市下一步該如何投資?

保德信金融集團旗下PGIM Jennison團隊分析，疫情爆發預期會引起短期經濟疲軟，但也可能因此推出額外的財政和貨幣刺激措施。隨著病毒傳播受到遏制並逐步開發疫苗，風險資產應可回升，回顧過去類似事件發生後的市場及經濟反彈相對快速，投資人反而可伺機而入，尋找具備長期價值的標的及絕佳買點。

保德信投信認為，此時選擇全球股票型基金更為適切，持股標的相對分散，透過經理團隊研究與操作彈性，投資效率更佳，挑選基金可把握以下原則，包括: 挑選大型龍頭股、高盈餘成長股，觀察基金歷史績效與操作團隊策略。

面對新型冠狀病毒所帶來的市場風險，不少風險性資產和基金表現備受考驗。PGIM Jennison也表示，正在密切觀察局勢發展，持續透過研究評估各家公司的長期基本面和盈餘展望，從下至上建立投資組合，持續檢視短期和長期的公司和產業前景，以了解並預測產業和企業的變化。

保德信投信認為，短線投資人投資態度轉趨保守，現階段建議挑選長期績效穩健的基金標的，類型可從全球型股票基金啟動，至於基金投資組合，則建議以強勢美股、大型龍頭股為主，更靈活配置至全球高成長盈餘企業和產業，達到攻守兼備的效果。

(時報資訊)