學校延後上課影響國考(本報系資料照片)

新冠肺炎疫情各學校開學延後，國家考試考場商借也受影響。考選部今天宣布調整今年7至8月舉行的6項國家考試日期，過去報考人數眾多的高普考，原定7月3日至7日舉行，將改至7月17至21日。

考選部表示，每年國家考試期程均於前一年度8月即已排定對外公布，以109年度而言，筆試辦理20次，若再加上口試、體能測驗等，則高達30多次，各項考試接續舉行，暑期更是綿密進行。

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情，各級學校延後開學，大學入學考試中心也延後大學指考舉行日期，影響今年公務人員高普考近40所試區學校洽借。

日前教育部也致函考選部表示，專門職業及技術人員的應考人實習時程恐因延後開學，致未能完成實習週數，影響應考權益，建議考選部評估因應措施。

考選部在綜合考量疫情發展、應考人實習畢業資格取得、考試期間場地人力需求之連動、避免與前公布預定考試期日變動過大、高普考榜示與地方特考報名時間區隔等各種因素後，調整109年公務人員高普考等6項於7至8月舉行之國家考試日期

調整方案於今日上午提考試院會議通過，109年公務人員高普考將延後兩週辦理，改至7月17至21日舉行，109年第二次醫師牙醫師藥師電腦化測驗調整至7月25至27日舉行，其他4項考試各順延一週。

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(中時 )