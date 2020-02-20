台南市長黃偉哲（中）慰問社區藥局藥師辛勞。（程炳璋攝）

每個藥局一天包600片防疫口罩，黃偉哲慰問社區老藥師

台灣的社區健保藥局20日起每天配送600片防疫口罩，社區藥局的藥師沒賺錢，還要兩片一袋肩負包裝責任，台南市長黃偉哲20日到南區1家藥局慰問76歲老藥師邱昇，感謝藥師在這場防疫戰的辛勞。

「以前每天250片，現在每天600片，包到手快受不了」台南市藥師公會理事長吳振名表示，藥師專業是藥學，並不是包裝工，現在擔負起防疫口罩販售工作後，每片口罩無法賺錢（進價5元，出價5元），還要分裝每天政府配送到的600片口罩，兩片裝一袋，眼看防疫疫期還沒有結束的情況，不少藥師直呼受不了。

南區裕仁藥局的老藥師邱昇為了包裝口罩，請來孫子幫忙，幸好孫子正在念藥學系，可以先來藥局當作實習。

社區藥局藥師的工作份量加重外，還需面臨民眾買不到口罩後的抱怨，邱昇表示，的確有民眾抱怨，但也有民眾送暖，說要來作志工幫忙，讓自己很感動。

黃偉哲20日慰問社區藥局，親自當起包裝工，他表示，感覺要包1份口罩也要花上1分鐘，每天都要包600片並不容易，台南市共有500多家社區健保藥局，若有包裝人力缺乏，台南市政府會動員志工人力幫忙，藥局包材的耗損部分（包裝袋），在中央特別預算撥下之前，台南市政府會先動用經費支出補助台南藥師公會。

(中時 )