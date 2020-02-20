新北市永和警分局109年度續評估轄內車速較快、夜間燈光昏暗視線不佳之危險路段，再擇10處易肇事地點裝設LED爆閃警示燈。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局109年度續評估轄內車速較快、夜間燈光昏暗視線不佳之危險路段，再擇10處易肇事地點裝設LED爆閃警示燈。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局於108年度在中正橋上裝設2組LED爆閃警示燈，其功能為太陽能主動蓄電，白天不運作，入夜後即會自動開啟紅、藍閃燈十分醒目，以提醒夜間駕駛人小心駕駛，減速慢行，防止交通事故發生。經統計108年度在中正橋上夜間交通事故件數與107年度比較已明顯降低約3成，成效良好。

永和警分局109年度續評估轄內車速較快、夜間燈光昏暗視線不佳之危險路段（永福橋、福和橋機車道、新北環快道路、環東堤頂道路、環東堤外便道），再擇10處易肇事地點裝設LED爆閃警示燈，期發揮其特有功能，提升行車安全性，讓行經永和地區之用路人多了一盞警示明燈。

新北市警察之友會永和辦事處得知永和警分局有此強化轄內重要橋梁、路段交通安全防護設施之訊息，旋即慷慨捐贈永和警分局10組LED爆閃警示燈，共襄盛舉，為永和地區民眾行車安全更多了一層保障，日後永和警分局仍將持續視轄內各路段之交通狀況，機動調整位置或增設LED爆閃警示燈，以保障人民生命財產安全。

永和警分局分局長謝宗宏表示，LED爆閃警示燈於夜間確實能發揮其警示效果，讓駕駛人能提高專注力及減緩行車速度，並呼籲各用路人務必遵守交通規則，小心駕駛、減速慢行，「十次車禍九次快，安全才是回家唯一的路」。

(中時 )